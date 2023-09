Repubblica – Napoli-Lazio, lezione di Sarri a Garcia. Poteva andare anche peggio

La squadra azzurra perde la vetta in classifica per la prima volta dopo un anno: questo può motivare ulteriormente l'Inter verso oggi

C'è un altro aspetto che deve portare ulteriore fame nell'Inter in vista della gara di oggi con la Fiorentina. Si tratta della sconfitta di ieri sera del Napoli contro la Lazio al Maradona, che per la prima volta dopo un anno toglie la vetta agli azzurri. Di misura, ma solo per caso. Lo sottolinea anche Repubblica di questa mattina:

"La differenza l’hanno fatta le mosse delle panchine e dalla notte del Maradona è uscito con le braccia alzate Maurizio Sarri, che ha interrotto dopo quasi un anno il dominio del Napoli in vetta alla classifica e ha inflitto a Rudi Garcia una lezione pesante, al di là del risultato di misura (2-1) con cui la Lazio s’è imposta a Fuorigrotta. La ripresa è stata infatti a senso unico e il passivo per gli azzurri solo per caso non è stato più netto. Ha vinto la squadra più lucida, cinica e soprattutto meglio organizzata".