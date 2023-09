Gds – Inter, con la Fiorentina nessuna sorpresa: le scelte di Inzaghi. Out in 3

E' vigilia in casa Inter della sfida contro la Fiorentina, primo vero scontro con una squadra di livello alto in Serie A. Queste le ultime di formazione in casa nerazzurra da La Gazzetta dello Sport: "Domani pomeriggio contro la Fiorentina il tecnico di Piacenza non avrà a disposizione Francesco Acerbi, Alexis Sanchez e Stefano Sensi. Il difensore oggi ha svolto un lavoro intenso sul campo, ma non è ancora rientrato in gruppo. Avrebbe potuto essere in panchina, ma ha bisogno di ritrovare la migliore condizione e quindi non sarà rischiato. Idem Sensi: il problema muscolare accusato negli scorsi giorni è lieve, ma lo staff tecnico, con la sosta alle porte, gli consentirà di smaltirlo con calma. Già oggi Stefano si è allenato sul campo.