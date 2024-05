Il Napoli non vuol giocare di venerdì 17. È quanto raccolto da Repubblica che svela la richiesta del presidente Aurelio De Laurentiis di spostare la gara con la Fiorentina che si sarebbe dovuta giocare venerdì 17 maggio. "Il motivo, dicono i maligni, è che non è un venerdì qualsiasi, ma è venerdì 17. E insomma, senza Pappagone e il suo “Aglio, fravaglio”, ci sono cose che al presidente del Napoli non piacciono. E allora si è attaccato al telefono chiamando il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, di cui è stato uno dei tre grandi elettori. Chiedendogli – si fa per dire – di dargli una mano. E Casini, superando di molto le funzioni e le competenze previste dal ruolo di presidente della Lega, si è preso la briga di chiamare la Fiorentina per cercare una mediazione", sottolinea il quotidiano.