Pausa Nazionali finita, Repubblica: “Chi può sorridere più di tutti è Antonio Conte”

La pausa delle Nazionali va in archivio e l'Inter è una delle squadre che ha tratto le indicazioni migliori

La pausa delle Nazionali va in archivio e l'Inter è una delle squadre che ha tratto le indicazioni migliori. "Chi può sorridere più di tutti è certamente Antonio Conte: gli interisti impegnati in nazionale hanno fatto un figurone e si ripresentano a Milano con l'obiettivo di chiudere alla grande l'annata, riportando lo scudetto dopo undici anni di attesa. Dal belga Lukaku, a segno con Galles e Repubblica Ceca, a Perisic, che contro Malta ha tolto le castagne dal fuoco alla Croazia subentrando e facendo gol e assist, passando per Skriniar, trascinatore della Slovacchia con due reti pesanti a Malta e Russia, e concludendo con Eriksen, che non ha segnato ma è il leader della Danimarca, una delle Fab Four dopo le prime tre giornate di qualificazioni europee a Qatar 2022: oltre ai danesi, solo Armenia, Inghilterra e Italia sono a punteggio pieno", evidenzia l'edizione odierna di Repubblica.