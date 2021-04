Scudetto, classifica marcatori ed Europeo: Lukaku punta alla tripla corona

L'attaccante belga vuole tutto, con l'Inter e con la sua Nazionale: numeri stagionali da urlo, ora serve vincere

"Romelu Lukaku punta alla “Tripla Corona”, un termine che viene spesso utilizzato in altri sport per indicare il successo in tre competizioni o categorie. [...] Per il centravanti della squadra che nel 2010 ha conquistato il Triplete, ci sono tre obiettivi a portata di mano nei prossimi quattro mesi: lo scudetto con l'Inter, il titolo di capocannoniere della Serie A e l'Europeo col Belgio. Nessuno semplice da raggiungere, anzi, forse tolto lo scudetto, con l'Inter prima in classifica e con un buon margine sulle inseguitrici, gli altri traguardi non sono per niente scontati, ma Lukaku sta vivendo una stagione d'oro e non vuole fermarsi".