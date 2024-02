La storia di Zielinski e il Napoli è ai titoli di coda dopo 8 anni. Il centrocampista polacco, escluso dalla lista Champions, ha scelto di non rinnovare con gli azzurri e imbarcarsi in una nuova avventura che porta il nome dell'Inter. "Ha scelto l’Inter, specialista nei cosiddetti parametri zero. Il 30enne centrocampista andrà in scadenza con il Napoli per legarsi alla sua nuova sfida sportiva. Si esibirà a Milano con i nerazzurri. L’ad Marotta ha fiutato l’affare e l’ha portato a termine: quadriennale a 4,5 milioni di euro d’ingaggio più bonus alla firma. Le parole dell’ad dell’Inter vanno nella direzione di un affare fatto. C’è ancora un po’ di prudenza dialettica, ma sorprese non ce ne sono più", sottolinea Repubblica.