Il Manchester United si è mosso negli scorsi mesi per avere Simone Inzaghi come nuovo allenatore: lo racconta Fabrizio Biasin

Il Manchester United si è mosso negli scorsi mesi per avere Simone Inzaghi come nuovo allenatore. E lo ha fatto anche di recente per sostituire Erik ten Hag, svela Fabrizio Biasinsul nostro canale Twitch.