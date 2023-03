Retegui, c’è la fila: il padre incontra Inter e Atletico Madrid tra oggi e domani

"Mateo, ieri, ha aspettato il volo per Buenos Aires in una stanza dell'hotel Hilton di Fiumicino, mentre, nella hall, papà Carlos, che ne cura gli interessi ascoltava i tedeschi arrivati da Francoforte: attorno al numero nove del Tigre si è aperta l'asta per una cifra che si aggira attorno ai quindici milioni di euro. Milano e, poi, Madrid: sede dell'Inter e casa dell'Atletico le tappe del padre procuratore oggi e domani prima di rientrare in Argentina tra 48 ore. [...] L'Europa aspetta le sue mosse, il partito degli estimatori si ingrossa. In pole resta l'Inter, ma l'Atletico è in pressing: al momento sembra una sfida Milano-Madrid".