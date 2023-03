Retegui, oggi incontro tra il papà e l’Inter: i nerazzurri hanno una carta importante

Per Mateo Retegui è cominciata un’altra partita, ancora più importante, quella che riguarda il futuro

Gianni Pampinella

Per Mateo Retegui è cominciata un’altra partita, ancora più importante, quella che riguarda il futuro. Come riporta il Corriere della Sera, il papà Carlos è sbarcato a Roma di prima mattina e si fermerà in Europa sino a domani per fare un giro che lo porterà a Milano e Madrid. "La Premier League, per il momento, non è un’opzione. La Bundesliga, invece, si. Ieri, alla presenza del figliolo, ha incontrato i dirigenti dell’Eintracht Francoforte e ha avuto contatti con il Bayer Leverkusen. Ma la giornata cruciale sarà quella di oggi".

"Carlos Retegui, scortato dall’amico procuratore Diego, si trasferirà a Milano e parlerà con i dirigenti dell’Inter, che seguono Mateo da qualche mese e vorrebbero portarlo alla Pinetina insieme a Lautaro Martinez al posto di Correa, destinato alla Spagna. Dario Baccin, il vice direttore sportivo dei nerazzurri, è stato a Napoli ed è volato a Malta venerdì sera insieme a papà Retegui, facile intuire che sabato, lontano da occhi indiscreti, i due abbiano già pianificato il vertice milanese".

"Le difficoltà non mancano per l’esagerata attenzione maturata intorno al ragazzo e il proliferare di procuratori che si stanno proponendo. Non solo. La sua squadra, il Tigre, entro giugno riscatterà dal Boca Juniors il 50% del cartellino. Chi vorrà Retegui, dovrà trovare l’accordo con due club. Un ginepraio, insomma. Mateo, in tempi non sospetti, era stato seguito da Udinese e Lazio, che pensavano di poterlo prendere per una cifra non superiore ai 6 milioni di euro. Adesso, di milioni, ne costa almeno 15".

"Tante le pretendenti. La stessa Lazio, ancora in gioco e l’Atalanta. Anche Milan e Juventus si sono informate e l’Atletico Madrid è pronto a fare un’offerta sostanziosa. L’Inter ha una carta importante da giocarsi, un altro giocatore argentino, il giovane Facundo Colidio, una seconda punta in prestito proprio al Tigre. Retegui però vuole l’Italia, anche per dare sostanza al suo progetto azzurro".

(Corriere della Sera)