Retegui, l’Inter aspetta: Baccin era a Malta per visionarlo. Ma ora in pole c’è la Fiorentina

"Anche se marzo sembra già lontano, Retegui doveva essere l’arma in più per la finale di Nations, che però è sfumata con la sconfitta contro la Spagna giovedì. E l’interesse di un mercato da Champions (pure Lazio e Milan erano state accostate a lui) ora sembra più nebuloso. Almeno in Italia, dove in prima fila c’è la Fiorentina, nella quale Mateo sarebbe titolare indiscusso. In Germania è ancora in corsa il Lipsia, che la Champions invece la giocherà", aggiunge il quotidiano.