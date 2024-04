Retroscena Icardi, Romano: “Stretta di mano con Moratti e poi quella telefonata…”

“Quando Mauro va alla Sampdoria, lui fa benissimo e poi passa all’Inter. Questo ragazzo che mi aveva contattato prima del suo arrivo in Italia - che oggi fa il procuratore - mi contatta a novembre, mi fa una telefonata e mi dice: “Ti sono grato per avermi aiutato e ti dico che Icardi andrà all’Inter in estate. Ci siamo stretti la mano con Moratti, sarà il suo ultimo acquisto e poi venderà il club”. Io da quel giorno ho sempre scritto che Icardi sarebbe andato all’Inter, nonostante lo volessero tutti, dalla Juve al Milan e il Napoli”, ha svelato Fabrizio Romano.