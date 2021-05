Mercato, il retroscena: “Inter, nel 2010 c’era accordo con Cavani. Ecco perché saltò”

Secondo quanto svela Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro aveva in pugno l'uruguaiano nel maggio del 2010

Sarebbe potuto cambiare il futuro dell'Inter se nel maggio del 2010 il club avesse concluso un affare di mercato che avrebbe sicuramente portato grandissime soddisfazioni. A raccontare il retroscena è Gianluca Di Marzio, che svela come i nerazzurro fossero davvero ad un passo da Edinson Cavani : "È il 5 maggio e l'Inter di Mourinho, a Roma, sta per giocarsi la Coppa Italia contro i giallorossi. Il giorno prima della gara, al Rome Cavalieri Walforf Astoria, l'intera società ospita gli agenti di Cavani.

E qui entra in gioco il Napoli, con un sorpasso...a cena. L'idea, infatti, nasce per caso quando Claudio Anellucci incontra Edoardo De Laurentiis in un locale della capitale. "State costruendo una bella squadra, perché non prendete Cavani?", la proposta del procuratore che il figlio del padron del Napoli coglie al volo, tanto che ne parlano per tutta la sera.