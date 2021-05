Branca: “Mourinho l’uomo giusto per la Roma. Mercato? Quando eravamo all’Inter…”

Intervistato da Rete Sport, l'ex dirigente dell'Inter Marco Branca ha parlato così del ritorno in Italia di José Mourinho

“Credo che Josè sia l’uomo giusto al posto giusto, perchè Roma è una città affamata di calcio e di vittorie, che vive e parla di calcio h24. Penso sia l’allenatore giusto, perché trasmette ambizione e si nutre di passione degli altri. E’ uno dei più grandi allenatori della storia del calcio negli ultimi anni, credo che stia già studiando delle strategie di mercato con i dirigenti della Roma. Un’accelerazione di entusiasmo e di ambizione non poteva arrivare se non con Mourinho. Sul mercato Josè è un allenatore che concerta, è un uomo che sa dare degli indirizzi, dei riferimenti e poi in base alle possibilità di mercato si cerca di accontentarlo. E’ un tecnico che sa capire bene tutte le situazioni di mercato, chiaramente ha delle preferenze, ma quando è stato con noi si è sempre comportato in questa maniera. Nel rapporto con lo spogliatoio è un uomo che si impone, ma non con le maniere forti, bensì con l’intelligenza. Pretende l’abnegazione e il rispetto del lavoro, sa stimolare tutti, è attento alle esigenze di tutti e soprattutto per coloro che giocano meno. Se trova il supporto giusto, può essere un’arma determinante“