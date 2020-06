Ricciardi (OMS): “Riapertura stadi? Sì, ma non nelle aree calde. Ipotesi che…”

Intervistato da agensir.it, Walter Ricciardi, ordinario di Igiene all’Università Cattolica, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e rappresentante italiano all’Executive Board dell’Oms, ha prospettato una prossima riapertura degli stadi:

“Riaprire gli stadi? È un’ipotesi che possiamo iniziare a prendere in considerazione per le regioni in cui la circolazione del virus è ridotta o addirittura pari a zero. Non è pensabile in Lombardia o in aree ancora “calde”, ma nelle regioni dove da diversi giorni i casi sono zero, lì si può cominciare a pensare ad una graduale riapertura. Con un numero ridotto di pubblico per garantire le misure di sicurezza che sarebbero difficili da attuare con migliaia di spettatori“.

(Fonte: agensir.it)