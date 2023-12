Richards: “Quando il City esonerò Mancini, mezza squadra esultò. Ricordo che lui venne…”

Al podcast ‘The Rest Is Football', l'ex giocatore ricorda il giorno in cui il Manchester City esonerò Roberto Mancini

Roberto Mancini è riuscito a riportare alla vittoria della Premier League il Manchester City dopo 44 anni. Nonostante l'impresa del tecnico, quando andò via alcuni giocatori esultarono come racconta Micah Richards: "Ricordo che eravamo al Landmark Hotel. Eravamo tutti seduti attorno al tavolo e ricordo che lui venne da noi e ci disse: ‘È finita per me'".