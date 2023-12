Gds – Inter-Udinese, Inzaghi ha deciso: Bisseck e Bastoni dal 1′

L'Inter è attesa questa sera dalla sfida contro l'Udinese. I nerazzurri inseguono la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo il 3-0 rifilato al Napoli. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha deciso di ridare subito una maglia da titolare a Alessandro Bastoni. "L'ex Atalanta tornerà a fare il braccetto di sinistra in un terzetto difensivo che, complici le assenze di Pavard e De Vrij, sarà composto da Bisseck e Acerbi. Per il tedesco, in Champions titolare in trasferta a Salisburgo e a Lisbona, si tratta dell'esordio dal 1' in campionato".