CorSera – Rieccola, l’Inter di Istanbul. Inzaghi prepara ancora una partita di attesa intelligente

Il giorno dopo la vittoria dell'Inter sul Benfica, il Corriere della Sera analizza la prestazione della squadra di Inzaghi. I nerazzurri vincono per 1-0 grazie al gol di Thuram. "Rieccola, l’Inter di Istanbul e delle notti che l’hanno portata fino a lì, ad accarezzare il sogno. Sbaglia ancora tantissimo sotto porta, ma arriva al momento giusto, davanti al bivio di una partita che aveva preso una piega indecifrabile, in un girone dove tutti possono rubare punti a tutti".

"L’Inter del secondo tempo alza la pressione e la qualità delle giocate e mette sotto Di Maria (deludente) e soci: spreca ancora l’impossibile, ma trova il gol che la proietta in testa al girone coi baschi. Ci pensa Thuram, con una girata precisa su assist di Dumfries lanciato in profondità da Barella: per il francese, a 26 anni, è appena il terzo gol in Champions, ma il deficit di esperienza è compensato da un’applicazione totale e da un talento che ha margini di crescita".