Skriniar è arrivato alla Pinetina: primo giorno di ritiro con l’Inter

Dopo l'Europeo e le vacanze meritate il giocatore nerazzurro è rientrato ad Appiano per mettersi a disposizione di Inzaghi

Dopo Europeo e vacanze il giocatore è in ritiro con la squadra nerazzurra. In queste ore si è parlato dell'interesse del Tottenham per il giocatore. Il club inglese lo considera un obiettivo. Ma il difensore ha spiegato, proprio durante l'Europeo, di voler rimanere al club nerazzurro per difendere lo scudetto vinto qualche mese fa. In attesa dell'arrivo di De Vrij (che si aggregherà al gruppo per la tournée negli States) e di Bastoni, campione d'Europa come Barella, un pezzo della difesa nerazzurra è al lavoro. Insieme a Ranocchia, D'Ambrosio e Kolarov che hanno appena rinnovato i loro contratti. Con loro ovviamente c'è anche Darmian.