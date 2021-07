Tottenham, assalto a Skriniar: “La risposta di Milan è una goduria per i tifosi dell’Inter”

Già la scorsa estate, il Tottenham si era fatto prepotentemente sotto con l'Inter per Milan Skriniar, che però aveva respinto le avance

Già la scorsa estate, il Tottenham si era fatto prepotentemente sotto con l'Inter per Milan Skriniar, che però aveva respinto le avance dei londinesi. E anche questa volta, il difensore nerazzurro sembra deciso a restare a Milano e a dire no a ogni tipo di proposta. Scrive calciomercato.com:

"Fabio Paratici avrebbe voluto portare il calciatore già anche alla Juve. Skriniar non si scompone, la sua volontà è chiara a tutti: il difensore slovacco non intende spostarsi da Milano, si sente l’Inter addosso e già in passato ha dimostrato ha dimostrato tutto il proprio amore per il nerazzurro, la prima volta allontanando lo storico agente e rinnovando da solo il contratto, la seconda, invece, accettando la panchina con Conte e riguadagnandosi il posto nel silenzio e a suon di prestazioni. Il Tottenham pensa a Skriniar, ma Skriniar pensa solo all’Inter".