Moviola Inter-Fiorentina, GdS: “Rigore Barella-Castrovilli? L’impressione è che l’interista…”

Nella piovosa notte di Milano c’è stato solo un caso da moviola per quel che concerne Inter-Fiorentina, cioè il contatto Barella-Castrovilli a dieci minuti dalla fine. “Succede tutto all’80’ quando Barella entra in area con Castrovilli e poi va giù. L’arbitro fa chiari gesti: non c’è nulla. Il Var non lo smentisce e fa bene, l’impressione è che Barella, avvertendo l’avversario, vada a terra. In oltre novanta minuti a San Siro l’arbitraggio di Giacomelli non fa acqua, al contrario della notte milanese. Si perde qualcosa ma non sono errori gravi (il fallo di attacco di Young su Venuti e il mancato giallo a Ribery piuttosto duro su Barella appena prima della ripresa)”, il giudizio della Gazzetta dello Sport.