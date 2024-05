La Gazzetta dello Sport spiega i motivi della scelta della famiglia Zhang: "In un primo momento Zhang ha tentato la strada dal rinnovo del prestito con il Oaktree, in scadenza il 20 maggio. Ma il fondo californiano, che ha in pegno le azioni dell'Inter, offriva solo una soluzione ponte, un accordo temporale limitato, di 12 mesi. Il presidente nerazzurro cercava invece un accordo più ampio. Ed ecco spiegata l'entrata in scena di Pimco".