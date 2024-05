In attesa di una nuova età dell’oro magari finanziata da soldi arabi, Suning - quando cederà il passo - lascerà comunque ottimi ricordi del suo passaggio in Italia

Ci siamo ormai: la chiusura tra Steven Zhang e il fondo Pimco per ottenere il rifinanziamento per restare alla guida dell'Inter è ormai ad un passo. Ma come impatterà sulle strategie di mercato del club? Risponde Tuttosport: "L’accordo con Pimco, oltre a chiudere la partnership con Oaktree, permette a Beppe Marotta, responsabile dell’area tecnica, di uscire dal limbo in cui era avvolta la società nelle ultime settimane.

Poco cambia a livello operativo per il ds Piero Ausilio e il suo vice Dario Baccin: il mercato in entrata dovrà essere a saldo zero ed eventuali acquisti dovranno essere bilanciati dalle cessioni. Una formula che, grazie anche al lavoro fatto da Simone Inzaghi (martedì premiato a Piacenza, sua città natale), ha garantito - dopo il campionato vinto da Conte - un altro scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe alla proprietà cinese. Per questo, in attesa di una nuova età dell’oro magari finanziata da soldi arabi, Suning - quando cederà il passo - lascerà comunque ottimi ricordi del suo passaggio in Italia.