Inter, promessa mantenuta: rinnovo con aumento per Inzaghi. Ma c’è una richiesta

L'Inter e Simone Inzaghi proseguiranno insieme per un'altra stagione: il tecnico e la dirigenza nerazzurra hanno trovato un'intesa per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 . Un riconoscimento importante per l'allenatore piacentino, che dovrà ora ripagare questa fiducia sul campo.

Così scrive Libero: "Il rinnovo di Simone Inzaghi è cosa fatta: un anno in più per non vivere l'imminente stagione con la fastidiosa etichetta di allenatore in scadenza. Era la promessa di inizio estate dei dirigenti dell'Inter al mister ed è stata mantenuta: prima della fine del mese, il nuovo contratto verrà depositato, durerà fino al 2025 e prevederà un ritocchino rispetto alla cifra attuale, da 5,5 a 6 milioni netti all'anno. In cambio il club chiede il ventesimo scudetto della sua storia e Inzaghi, in risposta, ha cominciato la stagione esplicitando l'obiettivo senza più il maniavantismo tipico degli allenatori contemporanei, secondo i quali nessuno punta a vincere ma tutti badano a piazzarsi".