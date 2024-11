Dimarco: “Inter, non c’è altra strada. Lavoro, sacrificio e lotta tutti insieme”

Dal suo piede è nata l'autorete di Lukebache ha portato alla vittoria dell'Inter nella gara contro il Lipsia in Champions League, una vittoria che vale il primo posto nella classifica generale. Federico Dimarco, alla vigilia della sfida contro i tedeschi, aveva parlato in conferenza stampa insieme a mister Simone Inzaghi aveva parlato di tre punti importanti da conquistare per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima fase della Coppa.