Inter, ormai ci siamo: sui social spunta l’indizio del rinnovo di Dumfries

L'olandese ha esteso in queste ore il suo contratto con il club nerazzurro: l'indizio social anticipa l'ufficialità

Il lieto fine della lunga telenovela è ormai in arrivo. Denzel Dumfries si è legato all'Inter fino al 2028, estendendo il contratto in scadenza il prossimo giugno. Firma apposta e foto di rito arrivate, per cui si tratta solo di attendere l'annuncio.