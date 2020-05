Bufera Lotito-Zarate, Le Iene bloccano il servizio: ecco le motivazioni in una nota ufficiale

Nelle scorse ore, vi abbiamo riportato come il presidente della Lazio, Claudio Lotito, sia finito nuovamente nell’occhio del ciclone in quanto, secondo un’inchiesta delle Iene realizzata con l’agente di Mauro Zarate, Luis Ruzzi, il presidente biancoceleste avrebbe pagato buona parte dello stipendio dell’attaccante argentino in nero durante il suo periodo nella capitale.

Il servizio sarebbe dovuto andare in onda nella puntata di questa sera, ma così non sarà. E la motivazione l’ha specificata la stessa trasmissione di Italia 1 in questo comunicato:

“Visto però il clamore suscitato dall’annuncio della messa in onda del nostro servizio, riteniamo sia giusto dare un diritto di replica al Presidente della Lazio, diritto di replica che se fosse contestuale all’inchiesta proposta chiarirebbe senza margine di ambiguità l’intera vicenda. Nel caso in cui Lotito non volesse cogliere quest’opportunità, il servizio sarà regolarmente in onda martedì 2 giugno“.

(Fonte: iene.mediaset.it)