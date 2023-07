Rio Ferdinand ‘pazzo’ di Onana: “Acquisto fantastico per lo United. Portiere moderno e…”

André Onana ha esordito oggi in amichevole con il Manchester United nella sconfitta dei Red Devils contro il Real Madrid per 2-0, con i gol decisivi di Bellingham e Joselu. Nonostante la sconfitta, Onana ha dato buone impressioni, come testimoniato anche da una leggenda dello United come Rio Ferdinand:

"Penso sia un acquisto fantastico. L'ho visto molte volte dal vivo, sia all'Ajax che all'Inter. Non c'è complimento migliore di quando chiedi ad un allenatore qual è la minaccia più grande e lui nomina un portiere. Questo è quello che è successo con Guardiola prima della finale di Champions, ha definito Onana una minaccia. Questo dice abbastanza e questo è un portiere moderno che, al giorno d'oggi, diventa un uomo in più in fase di costruzione del gioco", spiega Rio Ferdinand a Vibe with Five.