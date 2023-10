Inter, oggi la ripresa dei lavori: Calhanoglu e Sommer i primi nazionali a rientrare

Riprendono oggi i lavori ad Appiano Gentile: Simone Inzaghi e il suo staff ritroveranno i calciatori non convocati dalle rispettive nazionali, in attesa del progressivo reintegro di tutti gli elementi della rosa. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Riprenderanno oggi gli allenamenti in casa Inter dopo i due giorni di pausa concessi dallo staff tecnico per il fine settimana.