Turchia, Calhanoglu: “Soddisfatti per qualificazione. Andrò a Europei per terza volta”

Con la vittoria per 4-0 sulla Lettonia, la sua Turchia ha strappato il pass per i prossimi europei. A fine partita Hakan Calhanoglu, capitano della Nazionale e centrocampista dell'Inter, ha mostrato la sua soddisfazione. «Siamo felici. Non era facile tornare in campo a due giorni dalla partita con la Croazia. Vincenzo Montella ci ha preparato molto bene. Siamo rimasti uniti, non abbiamo ascoltato le chiacchiere e abbiamo cercato di risolvere tutte le difficoltà rimanendo uniti», ha detto.