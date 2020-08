Inter, maxi ritiro in Germania in caso di passaggio del turno in EL: Conte contrariato

Prosegue la preparazione dell’Inter in vista della sfida contro il Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League: in caso di passaggio del turno, come ricorda Tuttosport, i nerazzurri dovranno rimanere in Germania per disputare la semifinale. Uno scenario non troppo gradito ad Antonio Conte:

“In caso di successo, la truppa nerazzurra questa volta non tornerà nella notte a Milano, come accaduto dopo il successo di mercoledì scorso con il Getafe, ma dovrà rimanere in Germania come da disposizioni della Uefa (da capire come si comporteranno i dirigenti, se rimarranno o meno). Un maxi ritiro a Dusseldorf, visto che in caso di vittoria, l’Inter giocherà poi la propria semifinale lunedì 17, fra una settimana. Un soggiorno forzato non proprio gradito da Antonio Conte che avrebbe preferito tornare a Milano, concedere magari uno o due giorni liberi alla squadra e poi preparare in casa propria la sfida con una fra Shakhtar e Basilea (in campo martedì sera)“.