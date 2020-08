ESCLUSIVA Nicolodi: “Bayer Leverkusen squadra umorale. Havertz fenomeno, ma occhio a…”

L’Inter di Antonio Conte, archiviata la pratica Getafe, affronterà nei quarti di finale di Europa League il Bayer Leverkusen. Pietro Nicolodi, giornalista di Sky Sport e grande esperto di calcio tedesco, analizza ai microfoni di Fcinter1908 pregi e difetti della formazione di Peter Bosz.

Nei quarti di finale di Europa League l’Inter affronterà il Bayer Leverkusen: quali sono i punti di forza della squadra di Bosz? Dove, invece, sono più carenti?

Parlare del Bayer Leverkusen oggi è abbastanza complicato, questi 40 giorni di stop secondo me incideranno in maniera abbastanza importante. Contro i Rangers si è visto che non hanno un minimo di ritmo, non so se basti una partita per recuperarlo, io ho i miei dubbi. La mancanza di ritmo sarà una delle caratteristiche del Bayer Leverkusen di questo periodo. È una squadra molto umorale, un giorno sono eccezionali e il giorno dopo non sono presentabili, non hanno quasi mai vie di mezzo: o fanno una grandissima partita o fanno dei grandissimi disastri. Cercano di tenere tanto la palla, hanno qualità ed elementi che sanno giocare a calcio, ma l’aspetto difensivo è molto rivedibile, commettono degli errori clamorosi soprattutto nelle partite che contano: quando c’è il grande appuntamento tendono a fallire.

Che tipo di gara possiamo aspettarci?

Penso che l’Inter cercherà di metterla sul ritmo, sul pressing: mi pare che abbia ancora una discreta condizione. Se è vero che le tedesche hanno riposato ma non hanno ritmo, le italiane hanno giocato talmente tanto che c’è il rischio di arrivare cotti. Tuttavia, da quello che ho visto, mi sembra che l’Inter stia abbastanza bene. Cercherei di pressare e di togliere al Bayer Leverkusen certezze nel possesso palla: recuperare presto il pallone sarà una cosa fondamentale.

Il fatto di giocare in Germania, seppur senza tifosi, può rappresentare un vantaggio per il Bayer Leverkusen?

La trasferta per loro sarà più breve e meno complicata, ma questo sarà l’unico vantaggio: giocare in Germania non credo che inciderà sulla partita.

Il nome sulla bocca di tutti è quello di Kai Havertz.

È un fenomeno, su quello non ci sono dubbi: nelle giornate buone fa delle cose che fanno paura, sembra sempre un’azione avanti. Ha una tecnica incredibile, gioca a testa alta, ha un fisico mica da ridere, corre e sa giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Ma solo questo nel calcio non basta: puoi avere tutta la tecnica e la qualità del mondo, e lui ce le ha, ma a volte sparisce dalle partite, ti chiedi dove sia finito. A livello mentale non mi sembra prontissimo, ma è pur vero che è ancora un ragazzino. Forse giocare nel Bayer Leverkusen, in una squadra molto alterna, ti porta a essere discontinuo: vorrei vederlo in un altro contesto, dove devi dare tutto in ogni gara e con giocatori diversi vicino.

Havertz a parte, a chi bisognerà prestare maggiore attenzione?

È una squadra che ha tanti giocatori di qualità: è molto bravo il “bambino” che hanno messo adesso in campo, Wirtz (2003), non ha nessuna esperienza ma ha già fatto vedere che non è niente male. C’è Bailey, c’è Diaby che sta giocando molto bene: nessun fenomeno, ma sono tutti buoni giocatori. Se Bailey e Diaby sono in giornata le cose si complicano, corrono come dei treni…

Al Bayer Leverkusen mancherà un giocatore importante come Aranguiz: quanto peserà la sua assenza?

La squalifica di Aranguiz è un brutto colpo per il Bayer Leverkusen, la sua ammonizione è stata una sciocchezza enorme considerato il largo vantaggio che avevano sui Rangers: è molto intelligente sul campo, detta i ritmi, conquista palla, ha un bel tiro, mi piace molto. La sua assenza peserà di sicuro, vedremo chi giocherà al suo posto.

Quante possibilità ha l’Inter di passare il turno?

Secondo me ha buone possibilità, poi è chiaro che gli episodi possono decidere la partita: con il Getafe, nel momento in cui l’Inter aveva la gara in mano, un calcio di rigore fortuito ha rischiato di cambiare tutto. Se dovessi scommettere qualcosa mi giocherei l’Inter.