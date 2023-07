Inter, tutto fatto per il ritorno al Brest di Satriano: si attende l’ufficialità

L'attaccante uruguayano, reduce da una stagione in prestito all'Empoli, farà ritorno in Francia: c'è l'accordo

Manca solamente l'ufficialità, ma l'accordo è ormai già stato raggiunto: Martin Satriano tornerà al Brest, club francese con cui ha già giocato nella seconda parte della stagione 2021/22 segnando 4 gol in Ligue 1. L'attaccante uruguayano, di ritorno dal prestito all'Empoli, lascia nuovamente l'Inter dopo aver rifiutato la proposta della Dinamo Zagabria. Secondo Brest On Air, l'intesa definitiva è stata trovata nelle ultime ore, e il giocatore è atteso in Bretagna già entro la fine della settimana.