Inzaghi, il ritorno della LuLa la notizia migliore: può decidere il destino dell’Inter

La notizia migliore arrivata da Empoli per l'Inter è il ritorno della LuLa: Lukaku e Lautaro hanno messo la firma sui 3 gol dei nerazzurri, regalando sprazzi dell'intesa e della letalità della coppia che conquistò lo scudetto due stagioni fa. Un segnale importantissimo per Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "Ha ritrovato Lukaku, ha ritrovato Lautaro e soprattutto li ha ritrovati insieme. Per Inzaghi è la migliore notizia nel 3-0 di Empoli, certo, insieme alla vittoria, che rilancia le speranze dell'Inter per la prossima Champions. Quei due, come ai tempi di Conte, quando stanno così bene possono decidere il destino dell'Inter.