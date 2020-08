Rivaldo: “Vidal deve restare al Barcellona, mi piace molto come gioca. E’ uno che…”

Vidal deve rimanere al Barcellona. E’ questo il pensiero dell’ex numero 10 blaugrana, Rivaldo. Intervistato dalla testata cileno CdF, infatti, l’ex calciatore brasiliano ha dichiarato a proposito del futuro del centrocampista, accostato più volte all’Inter in questi mesi:

“È bello avere un giocatore come Vidal. Deve restare al Barcellona. Il Barça è il Barça. Ha la fiducia della stampa, dei tifosi, quindi non è necessario cambiare. Mi è sempre piaciuto il modo in cui gioca, è un giocatore che ha volontà, mette il cuore in ogni partita, mi piace. Le cose stanno andando molto bene per lui, ha segnato tanti gol importanti. Ha giocato molto bene, mi piace molto“.

(Fonte: ESPN)