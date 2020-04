Rivaldo: “Messi all’Inter? È improbabile, ecco dove potrebbe andare. Il club nerazzurro…”

“Messi all’Inter? È improbabile“. A dirlo è l’ex Barcellona Rivaldo che spiega perché è improbabile vedere la Pulce argentina con la maglia nerazzurra la prossima stagione: “Anche se un passaggio all’Inter potrebbe essere economicamente vantaggioso per lui, credo che non basterebbe a convincerlo. Naturalmente l’Inter è un grande club europeo che ha acquistato giocatori eccellenti in passato ed è riuscito a vincere alcuni titoli importanti, ma non posso immaginare che Messi cambi club mentre è ancora nel suo momento migliore al Barcellona. Penso che non abbia motivo di lasciare la Spagna, ma se ciò dovesse accadere un giorno, lo farà per andare in un club cinese o nella MLS, ma solo quando cesserà di essere così decisivo per la squadra catalana“.

(sportbuzz.com)