Mercato, l’Inter è ostacolo, ma gli elogi di Messi tentano Lautaro. E ora è logico pensare a…

Il mercato estivo dell’Inter si aggira tutto attorno al nome di Lautaro Martinez. Il centravanti argentino è infatti oggetto del desiderio del Barcellona, che sognano di mettere il Toro al fianco di Messi per guidare l’attacco blaugrana. Secondo il Corriere dello Sport, i catalani non sembrano voler badare a spese per ingaggiare il classe ’97 e sono pronti ad offrirgli un ricchissimo contratto: “Proposta con i contro-fiocchi che tuttavia sarà soltanto il secondo step, dopo aver smussato gli angoli di un’operazione con il club nerazzurro che ha blindato il Toro con una clausola rescissoria da 111 milioni di euro”.

Il tutto condito dal giudizio della Pulce, che ha già più volte espresso il suo gradimento per Lautaro, come conferma anche la loro intesa in nazionale. Ed è proprio questo fattore che sembra far vacillare l’ex Racing de Avellaneda, come scrive il quotidiano romano: “Da qui a renderlo un giocatore del Barcellona, passa sempre l’ostacolo di convincere l’Inter. Così è logico pensare agli scambi fattibili con la società blaugrana. Discorsi in divenire, però Lautaro è tentato”, si legge.