Rivoluzione Real Madrid: Asensio verso il Psg. Anche Modric vicino all’addio. Benzema…

Si profila all'orizzonte un'estate di grandi cambiamenti in casa Real Madrid. Dell'addio di Marco Asensio si è già parlato nei giorni scorsi. Niente accordo sul rinnovo di contratto e divorzio a fine stagione dopo nove anni alla Casa Blanca. Nel suo futuro il Paris Saint Germain. Secondo "As" avrebbe già un'intesa per i prossimi 4-5 anni, con i francesi che batterebbero così la concorrenza dei vari Chelsea, Liverpool e Aston Villa.