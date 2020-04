La Roma guarda in casa Inter: secondo La Gazzetta dello Sport, uno degli obiettivi della dirigenza giallorossa per rinforzare la fascia sinistra risponde al nome di Cristiano Biraghi, tornato la scorsa estate a Milano in prestito dalla Fiorentina. Il suo riscatto da parte del club nerazzurro, fissato a 12 milioni di euro, al momento appare tutt’altro che certo.