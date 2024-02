Daniele De Rossi ha commentato il passaggio agli ottavi di Europa League dopo la partita, finita 4 a 2 ai rigori, contro il Feyenoord . «Era la mia prima notte europea a Roma sotto la veste di allenatore. Bello che sia finita così e penso abbiamo meritato perché li abbiamo messi in difficoltà nel primo tempo. Una vittoria romanista, molto al cardiopalma e ci siamo tolti un po' di fatalismo di dosso. Abbiamo modi particolari di dire, come ad esempio, 'mai una gioia', altre frasi sono irripetibili. Non siamo brutti anatroccoli. A volte vinciamo. Spesso vinciamo pure noi, siamo una bella squadra, ho visto un bello stadio».

«Svilar? È forte, è un ragazzo sereno, lo era anche quando giocava meno, supportato dalla squadra e Rui Patricio che è un uomo meraviglioso, lo sottolineo. Ci abbiamo lavorato e l'abbiamo studiata così. Giusto che Pellegrini si tolga questa soddisfazione e che ci sia il suo nome in questa bella serata, per come si comporta, per come lo conosco. Ha vissuto momenti in cui è stato messo in discussione da tutti i punti di vista e mi dispiace perché è un esempio», ha aggiunto.