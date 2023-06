Roma, si cerca un sostituto di Abraham: tra le opzioni spunta anche Icardi

La Roma costretta a cambiare le strategie di calciomercato dopo le bruttissime notizie sul fronte Tammy Abraham. La rottura del legamento crociato terrà fuori l'attaccante giallorosso non solo per tutta l'estate, ma anche per una grossa fetta della prossima stagione, con uno stop stimato sui nove mesi.

Il solo Andrea Belotti difficilmente potrà sopperire all'assenza del centravanti inglese, motivo per cui i bookmaker iniziano a scommettere sul prossimo arrivo in attacco per il club capitolino. Per i betting analyst di Sisal torna in voga il nome di Mauro Icardi, accostato più volte alla Roma: un suo arrivo nel calciomercato estivo, riporta Agipronews, paga infatti 6 volte la posta. Attenzione però anche a Domenico Berardi, che dopo oltre un decennio al Sassuolo potrebbe trasferirsi in giallorosso: al momento, questa ipotesi è offerta a 7,50. La pazza idea Romelu Lukaku, il cui futuro è più in dubbio che mai, viene invece quotata a 20.