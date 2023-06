AS: “Kessie la prima cessione del Barcellona: Franck dà ok. L’Inter c’è e ha proposto…”

Secondo quanto scrive AS, infatti, il centrocampista ivoriano avrebbe dato l'ok per lasciare il club Blaugrana nel caso in cui arrivi un'offerta congrua

Sarà Franck Kessie la prima cessione estiva del Barcellona. Secondo quanto scrive AS, infatti, il centrocampista ivoriano avrebbe dato l'ok per lasciare il club Blaugrana nel caso in cui arrivi un'offerta congrua. L'ex Milan ha avuto nelle scorse ore un colloquio con Xavi, che gli ha spiegato i problemi del club e le condizioni che hanno costretto la società a prendere questa decisione. Kessie ha accettato con rassegnazione le argomentazioni del tecnico.