GdS – Roma-Inter, non solo le coppe incideranno sui calcoli di Inzaghi e Mou

Il focus sulla prossima gara di campionato dei nerazzurri: la trasferta dell'Olimpico è da non sottovalutare

Tempo per cullarsi sugli allori dopo tre vittorie in campionato non ce n'è. L'Inter torna in campo domani in casa della Roma per un match dall'importanza siderale in chiave quarto posto. Sui 90' dell'Olimpico peseranno diversi fattori, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi:

"L’Inter può permettersi un turnover sensato, Mou non ha Smalling ed El Shaarawy, Dybala è in panchina, sono out Kumbulla, Llorente, Belotti... In più, le ultime esternazioni sul pessimismo andante (rosa ridotta, arbitri inadeguati) sono parse l’anticipazione di un allarme immanente. Nel girone di ritorno i giallorossi hanno conquistato 21 punti, appena uno in più del Milan e sei in meno dell’Inter. All’andata, però, hanno avuto la meglio sui nerazzurri (2-1).

Pesi diversi Roma-Inter si gioca alle 18, alla fine di Milan-Lazio, e il risultato di San Siro non potrà non condizionare l’atteggiamento in campo. Inzaghi e Mou sono attesi dalle coppe e qualche calcolo sul minutaggio dovranno farlo, però la Roma ha ventiquattro ore in più e un “peso” psicologico inferiore: una cosa è il Leverkusen e un’altra il derby con tutti i suoi significati che sfuggono alla logica delle coppe. Lautaro, Dimarco, Calhanoglu, Dzeko sono in condizione super, i migliori della Roma sono al momento out. I nerazzurri oggi fanno paura, ma meglio non sottovalutare la conoscenza di Mou dell’ambiente nerazzurro".