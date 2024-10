CdS – Roma-Inter, numeri a confronto: a Juric serve concretezza. Inzaghi…

Si ritorna in campo e l'Inter di Inzaghi riparte da una trasferta difficile, quella contro la Roma di Juric. Il Corriere dello Sport parla dei giallorossi come di una squadra che manca di cinismo e lo dice per occasioni sprecate, 5 pali colpiti e il cambio di modulo affrettato dopo poche partite.

Si parla di un'avversaria dal gioco frizzante ma che ha ancora un rendimento non accettabile soprattutto per i punti raccolti in classifica. "Di fatto la Roma sfiderà domani l’Inter consapevole di potersela giocare, ma di poter anche creare come la squadra campione d’Italia. Tiri totali, conclusioni in porta, expected goals: i numeri della Roma sono praticamente gli stessi dei nerazzurri. La differenza tra le due squadre? Il cinismo sotto porta. Quello che ha portato il gruppo di Inzaghi al secondo posto in classifica e che ha lasciato la Roma al momento fuori dalle posizioni nobili", si legge nel pezzo del quotidiano sportivo.