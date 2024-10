Da calciatore ha indossato sia la maglia della Roma che quella dell'Inter. Da dirigente è stato responsabile dell'area tecnica nerazzurra, e più volte è stato vicino a sbarcare nella Capitale. Per Marco Branca la sfida di domani all'Olimpico non sarà come tutte le altre, come racconta a Il Messaggero: "Se sono mai stato vicino alla Roma da dirigente? Sì, un paio di volte. In un caso nell'epoca Pallotta, quando c'era Baldini direttore generale, mi arrivò una telefonata ufficiale. Poi le cose non si concretizzarono".