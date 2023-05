Roma-Inter, moviola CdS: ok il gol di Dimarco. Darmian, non è rigore. Acerbi rischia…

L'analisi degli episodi chiave all'indomani del successo per 2-0 dell'Inter di Inzaghi all'Olimpico contro la Roma

La prova dell'arbitro Maresca in Roma-Inter non convince il Corriere dello Sport, che boccia il direttore di gara con un 4,5 in pagella.

"Male Maresca, passi indietro dopo le ultime prove positive. Chiediamo, che colpa ha Mourinho se la trattenuta su Ibañez non viene giudicata da rigore (e non parliamo di linea tenuta su spinte e tirate, che è tutta a zig zag)? Se non ammonisce Çalhanoglu (gamba tesa su Camara) e invece fa giallo a Mancini (identico fallo su Çalhanoglu, graziato altre due volte)? Se il gomito largo di Darmian sul collo di Belotti non vale neanche il fallo?".

Regolare il gol di Dimarco che sblocca il risultato nel primo tempo:

"Ok il gol di Dimarco: non punibile l’eventuale (ma sembra così) offside di piede di Lukaku sul tiro di Dimarco (Nessuna interferenza su Rui Patricio che fa un unico movimento)".

Per il quotidiano ci poteva stare un rigore per la Roma, mentre è giusto non assegnarlo sul tocco col braccio di Darmian:

"Rischia Acerbi, quando tira la maglia di Ibañez in area col pallone che arriva proprio lì. Ci stava il rigore, non per questo Maresca. Su un angolo, trattenute reciproche Bastoni-Darmian, poi Bove tocca e Darmian ferma il pallone con braccio sinistro ma: a) movimento congruo del corpo in scivolata; b) triplo rimbalzo (piede sinistro di Darmian, sinistro di Bove, gamba destra di Darmian)".