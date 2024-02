Ci saranno tanti giocatori italiani in campo stasera all'Olimpico. La Roma di De Rossi e l'Inter di Inzaghi hanno un'anima azzurra e forniscono sempre tanti giocatori alla Nazionale italiana. "È per questo che Luciano Spalletti ha deciso di esserci. Non solo perché Roma e Inter sono state due parentesi importanti della sua carriera, ma perché a giugno ci sarà un titolo europeo da difendere in Germania (preceduto dai test amichevoli contro Venezuela, Ecuador e Turchia). E Spalletti vuole arrivarci con tutte le carte in regola, studiando ed analizzando ogni singolo aspetto di ogni giocatore", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In questi giorni Spalletti si è sentito anche con De Rossi. Un po’ per congratularsi con lui e per fargli l’in bocca al lupo, un po’ per capire come stanno gli azzurrabili giallorossi. In casa giallorossa tre giocatori dovrebbero essere sicuri della chiamata e sono Mancini, Cristante e Pellegrini. Tre pilastri attuali della Roma, tre giocatori senza i quali De Rossi non vuole stare. Poi potrebbe esserci spazio anche per El Shaarawy, soprattutto in questa sua nuova veste, quella di attaccante esterno che sa strappare e attaccare gli spazi. Esattamente il ruolo che aveva anche nella Roma spallettiana. E che Luciano apprezzava tantissimo. Infine Bove, uno che in prospettiva può fare il grande salto dall’Under 21 alla prima squadra azzurra, con Spalletti che tiene sempre d’occhio anche Baldanzi, per studiarne gli eventuali progressi. Gli infortuni, invece, hanno fatto calare la quotazioni di Spinazzola, che al momento sembra avere poche chance di rientrare nel gruppo".