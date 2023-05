TS – Inter pragmatica, sa solo vincere: i nerazzurri hanno un’altra attenzione

L'analisi di Tuttosport all'indomani del successo per 2-0 dell'Inter sulla Roma all'Olimpico firmato Dimarco e Lukaku

Un botta a risposta a distanza. Il Milan chiama, l'Inter risponde. "Se Stefano Pioli liquida Maurizio Sarri con un 2-0 nel primo match del sabato, altrettanto fa più tardi Simone Inzaghi con José Mourinho" scrive Tuttosport.

Le due squadre arrivano all'euroderby della semifinale di Champions League nelle migliori condizioni, tirate a lucido. Quella contro la Roma è per l'Inter quella dell'Olimpico è la quarta vittoria consecutiva in campionato del 2023, la terza di seguito in trasferta: in stagione una serie simile si era verificata unicamente a novembre.

"Un successo fatto di attenzione e di pragmatismo" sottolinea il quotidiano.

Rispetto alla gara d'andata, quando la Roma si impose a San Siro, i nerazzurri sono attenti sulle palle inattive. Poi il pragmatismo in occasione delle due reti.

In casa Roma hanno pesato le assenze: "Troppo incerottata per essere vera. Tante le assenze, con alcuni giocatori in panchina soltanto per fare gruppo, Dybala entrato vanamente poco prima del 2-0 e con soluzioni di emergenza, come Cristante centrale di difesa".

L'Inter ha risposto bene al piano tattico dei giallorossi ed è riuscita a portare a casa i tre punti con una rete per tempo.

"Mourinho l'ha impostata per non aprirsi, come si è subito visto. Ma l'Inter è stata paziente ad attendere il varco buono, come avvenuto in occasione del vantaggio".