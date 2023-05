Inter, virtù dei grandi: vittoria per 2 motivi e una differenza. Il merito di Inzaghi…

L'analisi del quotidiano sportivo dopo la vittoria dei nerazzurri di Inzaghi all'Olimpico contro la Roma per 2-0

Secondo il quotidiano i giallorossi non hanno demeritato:

“Ma la Roma sperimentale, orgogliosa e tenace, esce con qualche rimpianto da questo scontro diretto che la taglia fuori dalla zona Champions. In fondo la condannano due errori individuali quasi ridicoli, di Spinazzola e Ibañez, non i primi di questa stagione. Non c’è stata un’inferiorità evidente sul piano dello spirito e dell’organizzazione. Anzi a inizio ripresa, sullo 0-1, Onana ha salvato Inzaghi con una paratona sullo stesso Ibañez”.