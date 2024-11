Roberto Mancini è il preferito, ma ingaggio e garanzie richieste sono un ostacolo non facile, così nelle ultime ore ha preso piede anche il ritorno di Rudi Garcia, fermo dopo il flop a Napoli dello scorso anno. Le ipotesi che sembravano portare a una pista straniera, invece, come Lampard, Terzic e Potter non sono decollate, mentre Massimiliano Allegri per ora rimane solo una suggestione. Inoltre la settimana appena iniziata dovrà essere anche quella che porterà a una fumata bianca per il Ceo, ruolo rimasto vacante dopo le dimissioni di Lina Souloukou. I nomi di Giovanni Carnevali e Gian Paolo Montali sono i più accreditati, ma anche in questo in caso i Friedkin hanno fatto perdere le loro tracce. A ogni modo nelle prossime ore dovranno arrivare delle risposte, perché il tempo non sorride certo alla Roma, tantomeno al futuro allenatore.