Dopo l’1-0 dell’andata, la Roma stasera ospita il Milan nel ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gara cruciale per entrambe le squadre, soprattutto per i rispettivi allenatori: Daniele De Rossi e Stefano Pioli . "Il “comunque vada” vale per il calcio italiano, non per le duellanti. Una sola avrà diritto allo scalino successivo e a inseguire i circa 40 milioni di introiti per la vincitrice del trofeo. Chi andrà fuori, invece, avrà un mese all’insegna della precarietà: vivono sull’altalena Pioli, Leao ed Hernandez da una parte, De Rossi, Lukaku e Dybala dall’altra", sottolinea Repubblica.

"Visto l’1-0 scritto a San Siro da Gianluca Mancini, il rischio è più alto per il Milan: diventerebbe severo il giudizio su una stagione in cui ha fallito in Champions, in campionato per lo scudetto e in Coppa Italia. Pagherebbe in primis Pioli, che lunedì 22 deve scongiurare anche la doppia beffa con l’Inter (la sesta sconfitta consecutiva nel derby ratificherebbe lo scudetto nerazzurro della seconda stella). L’allenatore («ultima spiaggia? Ho letto») convive da mesi con le notizie dei sondaggi delclub per Lopetegui e Conte e dopo l’andata nessun dirigente lo ha difeso in pubblico".